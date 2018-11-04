Очевидец разместил в Сети впечатляющие кадры взрыва в жилом доме в Карелии. К счастью, в результате инцидента, произошедшего в минувшую субботу, никто из местных жителей и сотрудников пожарной охраны, не пострадал.

В Сети опубликовано новое видео, запечатлевшее момент взрыва в жилом доме, расположенном на улице Полевой в карельской Шуе, произошедшего в субботу, 3 ноября.Очевидец вел съемку на камеру мобильного телефона с противоположного берега реки Шуи. На записи виден горящий дом и пожарные, прибывшие на место возгорания.Внезапно произошел взрыв – как сообщалось ранее, его причиной стал отопительный котел, не выдержавший воздействия пламени.Огненный "гриб", поднявшийся вверх на много метров, был виден издалека.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.