Очевидец разместил в Сети впечатляющие кадры взрыва в жилом доме в Карелии. К счастью, в результате инцидента, произошедшего в минувшую субботу, никто из местных жителей и сотрудников пожарной охраны, не пострадал.
В Сети опубликовано новое видео, запечатлевшее момент взрыва в жилом доме, расположенном на улице Полевой в карельской Шуе, произошедшего в субботу, 3 ноября.
Очевидец вел съемку на камеру мобильного телефона с противоположного берега реки Шуи. На записи виден горящий дом и пожарные, прибывшие на место возгорания.
Внезапно произошел взрыв – как сообщалось ранее, его причиной стал отопительный котел, не выдержавший воздействия пламени.
Огненный "гриб", поднявшийся вверх на много метров, был виден издалека.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.