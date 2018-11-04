Якутия планирует начать производство собственного бензина. По мнению автором инициативы, это позволит защитить потребителей внутри республики от высоких цен и некачественного топлива на автозаправочных станциях.

Якутия планирует начать производство собственного бензина. По мнению автором инициативы, это позволит защитить потребителей внутри республики от высоких цен и некачественного топлива на автозаправочных станциях."На повестку дня выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики", — сказал глава региона Айсен Николаев. По его словам, соответствующие поручения ответственным структурам уже даны.Причина такого решения — невозможность регулировать цены на топливо внутри республики. "Мы можем регулировать только наценку", — пояснил Николаев. С начала лета оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 — на девять, литр дизтоплива подорожал на 12 рублей. При этом розничные цены на все виды топлива на АЗС Якутии повысились на 4,8 рубля.Руководитель Якутии также прокомментировал высказывание вице-премьера России Дмитрия Козака по поводу качества якутского и забайкальского топлива. "Контроль над качеством топлива — зона ответственности федеральных надзорных органов", — сказал Николаев, его слова приводит РИА Новости.В программе "Вести в субботу" Козак подчеркнул, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, фиксируется много нарушений и на них надо наводить порядок.