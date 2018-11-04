Мария Швейде открыла в себе дар в 14 лет. У девушки было трудное детство: ее родители умерли, а сверстники плохо относились к ней.

Мария Швейде открыла в себе дар в 14 лет. У девушки было трудное детство: ее родители умерли, а сверстники плохо относились к ней.Мария пришла на "Битву экстрасенсов", чтобы проверить себя. Швейде откровенно рассказала об испытаниях, которые свалились на ее плечи.Так, отца Марии не стало, когда ей было всего два года. Его нашли в подъезде мертвым, передает StarHit.Убийцу позже нашли – он покончил с собой в другом подъезде. "Со мной было сложно папиным родителям, моим опекунам Валентине и Сергею. У меня так же есть крестные Мария и Сергей. Все старались найти ко мне подход, но мой характер и поведение были не подвластны контролю", – рассказала она.Кроме того, Марию травили за то, что у нее нет родителей. "Давайте будем реалистами, дети не жестоки, это воспитание их родителей такое. Тогда были сверстники, которые за стенами школы пытались общаться, но приходя на учебу, они превращались в тупое стадо", – объяснила девушка.