Не менее 10 человек погибли в результате наводнения в Палермо на итальянском острове Сицилия. В числе погибших – трое детей.

Не менее 10 человек погибли в результате наводнения в Палермо на итальянском острове Сицилия. В числе погибших – трое детей, передает ТАСС.Девять из десяти погибших были членами одной семьи, их тела обнаружили в доме на берегу реки.Полиция ищет еще двух человек, которые пока числятся пропавшими без вести.Ранее сообщалось, что на Сардинии от удара молнии погибла туристка из Германии.На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень погодной опасности. Различные регионы страны работают над ликвидацией последствий непогоды. На севере Италии и Лигурийском побережье ряд населенных пунктов отрезаны от мира.Ущерб, нанесенный непогодой, оценивается в сотни евро.