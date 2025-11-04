В подвале частного дома в посёлке Достижение Камешковского района осы свили гнездо. Насекомые постоянно залетали в дом. Испуганные жильцы обратились к спасателям поисково-спасательного

В подвале частного дома в посёлке Достижение Камешковского района осы свили гнездо. Насекомые постоянно залетали в дом. Испуганные жильцы обратились к спасателям поисково-спасательного отряда г. Коврова. В костюмах химзащиты они добрались до гнезда и поместили его в плотный пакет. В длину размер гнезда был около 40 см, сообщается в сообществе «Заметки спасателя». Укус осы может