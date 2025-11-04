Вопрос о выселении граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР, удалось решить на месте. Им также помогают с поиском работы и жилья.

Одной из семей беженцев, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР, удалось сохранить комнату в пункте временного размещения (ПВР) во Владимире. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.Сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с Людмилой Романовой и представителями органов местного самоуправления посетили ПВР. В ходе визита был оперативно решен вопрос о выселении одной из семей, которой оно грозило.В настоящее время этим гражданам оказывается содействие в поиске подходящей работы, а также с возможностью предоставления служебного жилья.Ранее сообщалось, что