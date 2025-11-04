Конец 60-х. Сайруса Венса назначают Секретарем Госдепартамента США. Он тут же изобретает "челночную дипломатию".
На вопрос, что же это за овощ, он разъясняет:
-Вот я беру билет в Сибирь, выхожу из аэропорта, встречаю мужика. Спрашиваю: -Мистер русский сибирский мужик, вы хотите жениться на американке? -Нафиг мне это нужно? -Она дочь Форда. -Это меняет дело. Лечу в Швейцарию, в совет директоров Национального банка. -Господа, вы хотите, чтобы президентом банка был настоящий русский сибирский мужик? -Нафиг нам это надо? -Он зять Форда. -Это меняет дело.
Лечу в США, имею митинг с Фордом. -Вы хотите, чтоб вашим зятем стал настоящий русский сибирский мужик? -Нафиг мне это нужно? -Но он президент Национального швейцарского банка. -Это меняет дело. Иду к его
