День народного единства по традиции встретили в Суздале. Губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к месту усыпальницы князя-освободителя Дмитрия Пожарского. Ополчение Минина и Пожарского – это пример того, как люди объединились, чтобы отстоять свою историю, свою независимость и свою страну. Страна – наш общий дом, открытый и гостеприимный. Но мы не дадим своих в