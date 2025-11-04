Здание XIX века, проданное за 1 рубль, приобрела компания «Евротерминал», имеющая опыт работы с объектами культурного наследия. Инвестор проведет маркетинговые исследования.

В Гусь-Хрустальном обсудили начало работ по восстановлению исторического здания казармы на улице Васильева, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов по итогам совещания с новым собственником.Здание XIX века было приобретено компанией ООО «Евротерминал» (г. Одинцово, Московская область), генеральным директором которой является Мария Ольшанская. По ее словам, компания не новичок в работе с ОКН и имеет опыт восстановления исторических зданий в Подмосковье.Сообщается, что дальнейшее функциональное назначение казармы определится после маркетинговых исследований, которые «дадут понимание предпочтений жителей и гостей Гусь-Хрустального». Новый собственник по условиям контракта обязан в течение двух лет провести противоаварийные работы и не позднее чем через семь лет завершить полную реставрацию объекта, проданного муниципалитетом за символическую стоимость в 1 рубль.Ранее сообщалось, что