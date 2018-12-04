Уходящий год для лидера группы Ночные снайперы был ознаменован несколькими важными событиями. Грандиозный концерт в переполненном Олимпийском по случаю 25-летия коллектива, успешный гастрольный тур, грядущее открытие собственной звукозаписывающей студии – трудоспособности певицы можно только позавидовать. А в будущем году она отметит собственное 45-летие, подготовка к которому уже началась. С певицей за кулисами премии Высшая лига от Нового радио встретился корреспондент Дни.Ру.

Уходящий год для лидера группы "Ночные снайперы" был ознаменован несколькими важными событиями. Грандиозный концерт в переполненном "Олимпийском" по случаю 25-летия коллектива, успешный гастрольный тур, грядущее открытие собственной звукозаписывающей студии – трудоспособности певицы можно только позавидовать. А в будущем году она отметит собственное 45-летие, подготовка к которому уже началась. С певицей за кулисами премии "Высшая лига" от "Нового радио" встретился корреспондент "Дни.Ру".Новогодние каникулы певица с наследниками Артемом и Мартой проведет вдали от дома. "Я пообещала детям отвезти их в Мексику, – рассказала певица. – Им сейчас восемь лет и они очень пытливые, клевые, интересные. С возрастом они абсолютно поменялись – стали более дисциплинированными, спокойными. И я выдвинула им ультиматум – Куба или Мексика на Новый год. Просто хотела, чтобы они не только лежали у моря или плавали в бассейне, но и узнавали, открывали что-то новое. А тут и пирамиды ожидаются, и киты, и индейская баня".После этого Арбенина ненадолго оставит любимых отпрысков. "Они пойдут в школу, а я хочу поехать на любимый курорт – погонять на горных лыжах", – рассказала артистка. Она делает это очень профессионально!По ее словам, дети в разлуке по ней очень скучают. "Каждый день они пишут мне, а Тема еще и наговаривает аудио, которое всегда начинается словами "Мама, здравствуй, у меня был сегодня очень хороший день, спокойной ночи", – призналась звезда.Напомним, что в ноябре Тема и Марта участвовали в большом юбилейном концерте знаменитой мамы. Правда, певица категорически против, чтобы они шли по ее стопам и становились музыкантами. "Музыка шарашит по нервам, это очень тяжело, – пояснила Арбенина. – Хочу, чтобы сын стал доктором, а дочь – архитектором". А вот звездные наследники так далеко не загадывают. Для начала они хотят… братика! Мол, чтобы было с кем играть в футбол. "Я непременно заведу третьего ребенка, – призналась Диана. – Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика от полугода до года".