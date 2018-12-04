Шестеро вооруженных грабителей блокировали автомобиль предпринимателя на юго-востоке Москвы и похитили из салона сумку с 40 миллионами рублей. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Шестеро вооруженных грабителей блокировали автомобиль предпринимателя на юго-востоке Москвы и похитили из салона сумку с 40 миллионами рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.Описанные события произошли вечером в понедельник, 3 декабря, в районе дома №97 по Волгоградскому проспекту. На кадрах видно, как черный Mercedes-Benz остановился перед следовавшим за ним Renault Clio, после чего резко сдал назад и врезался в легковущку, блокировав ей дорогу. Рядом с автомобилем предпринимателя остановилась вторая машина злоумышленников.Вся операция заняла порядка 30 секунд: находившихся в салоне Clio двух мужчин вооруженные грабители уложили на асфальт, предварительно выстрели в воздух из травматического пистолета, а сами забрали сумку с деньгами и скрылись с места на своих машинах.Бизнесмен — по некоторым данным, это владелец занимающейся продажей и установкой металлоконструкций компании Михаил Холин — заявил о краже 40 миллионов рублей. В городе введен план "Перехват".