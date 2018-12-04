Аллергия обнаруживается у каждого пятого жителя планеты. И от какого бы вида аллергических реакций не страдал человек, приходится быть начеку всегда, ведь со временем может развиться так называемая перекрестная аллергия на что-то еще

Аллергия обнаруживается у каждого пятого жителя планеты. И от какого бы вида аллергических реакций не страдал человек, приходится быть начеку всегда, ведь со временем может развиться так называемая перекрестная аллергия на что-то еще.

Советы для людей, имеющих аллергию

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут обезопасить аллергика.

Правило №1. Кто проинформирован, тот вооружен

В нашем случае вооружен против аллергии. Чтобы эффективно бороться с заболеванием, нужно знать, как отличить его от других с похожей симптоматикой, какие специфические симптомы могут проявляться, а также, какие есть «ловушки». К примеру, распространенным мифом является то, что катализатором аллергической реакции на животных является именно шерсть. И многие думают, что питомцы без нее безопасны. На самом же деле, аллергию также вызывают вещества, содержащиеся в слюне животного, выделениях потовых желез и других. А на шерсти они просто очень хорошо накапливаются. Знание таких деталей позволит вам избежать неожиданной встречи с аллергеном и ее неприятных последствий. Поэтому нужно взять себе за привычку читать полезные материалы о своем заболевании, чтобы не стать жертвой собственного незнания.

Правильно № 2. Правильная диета

Тем, кто страдает от пищевой аллергии необходимо исключить продукты-аллергены из своего рациона. Но даже если у вас другой вид заболевания, рекомендуется соблюдать диету. Она подразумевает исключение из питания или сведение к минимуму продуктов с высоким аллергическим потенциалом (цитрусовые, клубника, шоколад, яйца, молоко и так далее.) Также употребление острых, жареных и копченых и блюд, которые зачастую становятся причиной раздражение органов пищеварения. Стоит быть осторожными с экзотическими лакомствами. Лучше сначала попробуйте маленький кусочек, а затем уже съедайте всю порцию, если все в порядке. Не злоупотребляйте продуктами с красителями.

Правило № 3. Выбирайте правильную косметику

Различные химические вещества при контакте с кожей также могут стать причиной появления неприятных симптомов, в частности различных высыпаний и покраснения. Старайтесь пользоваться преимущественно натуральной и гипоаллергенной косметикой (с нейтральным уровнем pH). А также проводить тест на реакцию организма с каждым средством. Для этого нанесите его совсем немного на сгиб локтя или запястья и подождите 3-4 часа. Если на коже ничего не проявилось, то можно пользоваться средством.

Правило № 4. Тщательно организуйте быт

Аллергикам стоит быть более внимательным к условиям быта, чем другим. Одним из самых распространенных аллергенов является пыль, поэтому влажную уборку стоит проводить каждые два дня. Кроме этого, старайтесь не покупать в дом вещи-пылесборники: ковры, мягкие игрушки, ворсистые пледы и другие. При стирке всегда полощите одежду дважды. А также не разводите дома растения и не заводите животных. Приобретите очиститель воздуха, он отфильтровывает аллергены.

Правило № 5. Носите с собой лекарства

Всегда имейте под рукой средство от аллергии. Например, таблетки «Фенкарол» в дозировке 25 мг (от 12 до 18 лет) или 50 (для взрослых). Они являются универсальными и успешно борются с любым видом аллергии. А также отличается быстрым действием – облегчение симптомов наступит уже через полчаса. Такая скорая помощь поможет вам не допустить развития острого аллергического состояния.