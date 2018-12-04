Не успел хорватский хавбек Реала Лука Модрич отпраздновать получение Золотого мяча, приза лучшему футболисту мира по версии France Football, как инсайдеры сообщили, что его агенты мошенничали при уплате налогов. Недопонимание с правоохранителями возникло при подписании нового контракта с клубом.

Не успел хорватский хавбек "Реала" Лука Модрич отпраздновать получение "Золотого мяча", приза лучшему футболисту мира по версии France Football, как инсайдеры сообщили, что его агенты мошенничали при уплате налогов. Недопонимание с правоохранителями возникло при подписании нового контракта с клубом.Полузащитник, выступающий за "Королевский клуб" с 2012 года, продлил контракт со "сливками" в 2014 году и его зарплата увеличилась до 10 млн евро в год, а в 2016-м – до 12,7 млн евро. Интересы игрока, якобы, представляла компания Top Sports Consulting Зорана Лемича. Но, как сообщает Football Leaks, реальным агентом Модрича является его брат Владика Лемич.Компания Владика Лемича Reina, зарегистрированная в Бельгии, в 2012 году при переходе Луки из "Тоттенхэма" в "Реал" получила в качестве комиссионных 2 млн евро. А сам Лемич в сделках по продлению контракта использовал компанию брата в связи с тем, что в Боснии и Герцеговине налог на данный вид деятельности гораздо ниже, чем в Бельгии (10% против 33%).Как сообщает Спортс.Ru, в 2014 году, когда Модрич первый раз продлил контракт с "Реалом", Лемичи через боснийскую компанию получили в качестве комиссионных 2,4 млн евро, а в 2016-м – еще 1,5 миллиона.Инсайдеры обвиняют братьев в том, что они организовали еще несколько трансферных сделок и с 2014 по 2017 год заработали 26 млн евро при налоге в 10% вместо 33%. "Экономия" составила 6 млн евро. Подобная схема – типичный пример мошенничества, считают эксперты.