Травма защитника Спартака Андрея Ещенко оказалось достаточно серьезной. У 34-летнего футболиста повреждена передняя крестообразная связка.

Травма защитника "Спартака" Андрея Ещенко оказалось достаточно серьезной. У 34-летнего футболиста повреждена передняя крестообразная связка.Теперь спартаковцу предстоит обследование и возможно операция. В ближайшее время Андрей отправится в Рим, где ему будет поставлен диагноз и назначено лечение. Если у Ещенко действительно повреждена крестообразная связка, то нынешний сезон для него завершен.Несмотря на возраст Андрей Ещенко не собирается завершать карьеру и планирует вернуться на поле. "Заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют", — приводит слова Ещенко "Комсомольская правда".