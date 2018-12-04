04.12.2018

2018-12-04 10:30:46

Автобус с пассажирами врезался в дерево под Иваново

Утром 4 декабря на Большой Пролетарской улице в городе Вичуге Ивановской области автобус с пассажирами врезался в дерево, передает . Сообщается о 15 пострадавших. Трое находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом. Водитель погиб. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, передает .