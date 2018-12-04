В том числе почти 100 тысяч детей

В том числе почти 100 тысяч детейБольше 552 тысяч жителей Владимирской области уже вакцинировались от гриппа. Из них – почти 100 тысяч детей.Прививки будут делать до начала подъёма заболеваемости. В этом году планируют вакцинировать около 600 тысяч человек.Региональный Роспотребнадзор сообщает, в настоящее время в области – стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ. Вирусы гриппа не выявлены, поэтому сделать прививку можно и в декабре.Эпидемиологи в очередной раз напоминают: вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и своих родных от болезни. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства.