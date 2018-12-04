Звезда в последнее время выставляет много романтических селфи и сторис, намекая о новом романе. Но имя нового избранника пока держит в тайне.

Звезда в последнее время выставляет много романтических селфи и сторис, намекая о новом романе. Но имя нового избранника пока держит в тайне.Телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова, которая после неудачного брака и нескольких романов уже долгое время не может устроить свою личную жизнь, похоже наконец-то влюбилась. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники актрисы и певицы, прочитав ее последний пост в Instagram.Бузова выложила откровенный снимок – она в черном купальнике под струями душа. Подпись – цитата из ее собственной песни "Губы": "Я сама как не своя…и на голову мою…Ну зачем, скажи мне – это???!!!" (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).Поклонники рады, что Бузова, которая ранее неоднократно заявляла, что разочаровалась в мужчинах и в серьезных отношениях, наконец-то нашла свою вторую половинку. К слову, в последнее время звезда публикует романтические селфи и сторис.Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал певицу за вульгарность – некоторые пользователи отметили, что Ольга публикует слишком откровенные снимки, не беря во внимание то, что на нее подписаны дети.