Россиянам могут разрешить приостанавливать выплату по ипотечному кредиту, если они останутся без работы. С такой инициативой выступил Банк России. Специалисты организации отмечают, что россияне стали чаще менять работу, особенно в возрасте от 30 до 35 лет. Часто это происходит не по их желанию, а из-за сокращений или ликвидации компаний.

Россиянам могут разрешить приостанавливать выплату по ипотечному кредиту, если они останутся без работы. С такой инициативой выступил Банк России. Специалисты организации отмечают, что россияне стали чаще менять работу, особенно в возрасте от 30 до 35 лет. Часто это происходит не по их желанию, а из-за сокращений сотрудников или ликвидации компаний. Поэтому необходимо таких граждан поддержать, уверен первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов.Представитель ЦБ пояснил, что обычно поиск новой работы занимает от трех месяцев до полугода, пишет агентство РИА Новости. На этот срок и можно приостановить выплаты. А впоследствии можно расширить подобную практику и на другие ситуации: болезнь, несчастный случай, временная потеря трудоспособности.По последним данным Банка России, число ипотечных кредитов в 2018 году выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Общий объем таких займов превысил 2 триллиона рублей. Увеличилась и средняя сумма, которую россияне берут у банков: с 1,8 миллиона рублей до 2 миллионов. При этом средняя ставка снизилась до 9,41%.