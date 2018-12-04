Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сейчас не время думать о
футболе – им надо разобраться с юридическими проблемами. Главный тренер
футбольной сборной России Станислав Черчесов оценил шансы дебоширов вернуться в
большой спорт.
Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сейчас не время думать о
футболе – им надо разобраться с юридическими проблемами. Главный тренер
футбольной сборной России Станислав Черчесов оценил шансы дебоширов вернуться в
большой спорт.
То, что произошло с нападающим санкт-петербургского "Зенита"
и полузащитником "Краснодара", могло случиться с любым другим
спортсменом – или, к примеру, артистом. Скандал получил резонанс во многом
именно из-за личностей его участников. И у Кокорина с Мамаевым было достаточно
времени, чтобы обдумать свое поведение и сделать верные выводы, считает
Станислав Черчесов.
"Другое дело, как все будет выглядеть через призму
юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть,
поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце
концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что", – отметил тренер.
Что же касается возможности возвращения игроков в большой
футбол, то, по мнению Черчесова, говорить об этом рано. "Им надо сначала
разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном", – сказал
главный тренер российской сборной в интервью ТАСС.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре
столицы. Сначала они с компанией напали у гостиницы "Пекин" на
водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину пришлось
госпитализировать. Позже в в кафе на Большой Никитской улице они избили директора
одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Его коллега, попытавшийся
успокоить футболистов, также получил удар по лицу.
По решению суда дебоширы арестованы до 8 декабря, их
содержат в СИЗО №2 – "Бутырке". Следствие ходатайствует о продлении ареста.
Некоторые специалисты считают, что Новый год спортсменам придется встречать за
решеткой.