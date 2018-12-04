Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сейчас не время думать о футболе – им надо разобраться с юридическими проблемами. Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов оценил шансы дебоширов вернуться в большой спорт.

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сейчас не время думать офутболе – им надо разобраться с юридическими проблемами. Главный тренерфутбольной сборной России Станислав Черчесов оценил шансы дебоширов вернуться вбольшой спорт.То, что произошло с нападающим санкт-петербургского "Зенита"и полузащитником "Краснодара", могло случиться с любым другимспортсменом – или, к примеру, артистом. Скандал получил резонанс во многомименно из-за личностей его участников. И у Кокорина с Мамаевым было достаточновремени, чтобы обдумать свое поведение и сделать верные выводы, считаетСтанислав Черчесов."Другое дело, как все будет выглядеть через призмуюридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть,поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В концеконцов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что", – отметил тренер.Что же касается возможности возвращения игроков в большойфутбол, то, по мнению Черчесова, говорить об этом рано. "Им надо сначаларазобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном", – сказалглавный тренер российской сборной в интервью ТАСС.Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центрестолицы. Сначала они с компанией напали у гостиницы "Пекин" наводителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину пришлосьгоспитализировать. Позже в в кафе на Большой Никитской улице они избили директораодного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Его коллега, попытавшийсяуспокоить футболистов, также получил удар по лицу.По решению суда дебоширы арестованы до 8 декабря, ихсодержат в СИЗО №2 – "Бутырке". Следствие ходатайствует о продлении ареста.Некоторые специалисты считают, что Новый год спортсменам придется встречать зарешеткой.