Сенатор Людмила Нарусова предложила сделать День конституции праздничным выходным днем. По ее мнению, это привлечет внимание и интерес к изучению Основного закона.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова предложила сделать День конституции праздничным выходным днем.Она напомнила, что в этом году отмечается 25-летие Конституции. При этом, по опросам, только 10 процентов россиян знают, что Конституция – это Основной закон страны, и менее 20 процентов читали и изучали Конституцию. В связи с этим нужно сделать 12 декабря общегосударственным выходным днем. По мнению Нарусовой, это привлечет внимание и интерес "к изучению, к самому факту знания о том, что в стране есть такой вообще Основной закон".Как сообщает ТАСС, также Нарусова напомнила, что в советское время День конституции, который отмечался 5 декабря, был выходным.Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас согласился с Нарусовой, но отметил, что Совфед не может принимать такое решение. "У нас нет формулировки", — сказал Клишас, предложив Нарусовой внести соответствующий законопроект. Он призвал сенаторов посещать школы и рассказывать о Конституции.Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. Через год 12 декабря был объявлен государственным праздником. Однако позже были внесены поправки в Трудовой кодекс, и с 2005 года этот день больше не является выходным. День Конституции был причислен к памятным датам России.