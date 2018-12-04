Угроза экологической катастрофы побуждает современное общество серьезнее относиться к окружающей среде. Помочь природе можно, совершая, казалось бы, незначительные поступки – например, купить одежду в секонд-хенде или винтажном магазине. Для своих читателей Дни.ру составили гид по лучшим из них, чтобы каждый мог выбрать себе магазин секонд-хенд по душе.

Угрозаэкологической катастрофы побуждает современное общество серьезнее относиться кокружающей среде. Помочь природе можно, совершая, казалось бы,незначительные поступки – например, купить одежду в секонд-хенде или винтажноммагазине. Для своих читателей "Дни.ру" составили гид получшим из них, чтобы каждый мог выбрать себе магазин секонд-хенд по душе.Не многие знают,что производство массовой одежды наносит огромный вред планете.Текстильные фабрики потребляют огромное количество воды: на создание обычнойпары джинсов используется до семи тысяч литров воды, на изготовление футболки -около трех тысяч литров. Кроме того, такое производство оставляет после себя тонныотходов, три из четвертых которых отправляются на мусорные полигоны и лишьчетверть перерабатывается.Одними из первых идеюосознанного потребления поддержали российские звезды. С 2010 по 2014 годы радиостанция "Серебряный дождь" вместе с Ксенией Собчак проводилиблаготворительную распродажу "Барахолка Барабаки", где звезды шоу-бизнесапродавали дизайнерские вещи по низким ценам. Все заработанные средстванаправлялись в психоневрологический интернат в Смоленской области. В этомдобром и полезном для природы проекте приняли участие Дима Билан, СветланаБондарчук, Ксения Бородина, Сати Казанова, Влад Лисовец, Рената Литвинова,Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, Иван Ургант, Эвелина Хромченко и многиедругие.Советуем вам неотставать от знаменитостей и предлагаем список лучших ,благодаря которым вы сможете помочь окружающей среде. Сегодня магазины,продающие подержанные вещи, сильно отличаются от вещевых рынков прошлого. В просторных залах вы можете встретить винтажную одежду 80-х и 90-х, вещи недорогих марок и от люксовых брендов, а также работы начинающихроссийских дизайнеров.STROGO vintageсамый элегантный магазинОсновательница STROGO vintage Марина Чуйкина рассказала, что идея проекта возниклау нее после посещения концептуальных винтажных магазинов в Берлине. "До того явидела винтажные магазины со всем подряд, от американщины и хиппи до готики.То, что я увидела в Берлине, а потом в Копенгагене – это совсем другой формат:там были чистые минималистичные интерьеры, вещи, каждую из которых хочетсякупить, никакого запаха старья и нафталина. Вот такой формат меня оченьвдохновил. Я поняла, что в Москве как раз нет таких мест, где можно найти оченькрутые, актуальные вещи, при этом произведенные в прошлом – а значит, отменногокачества, из добротных тканей", – поделилась она.По словам Марины, винтажные магазины отличаются от обычных секонд-хендов болеевнимательным и трепетным подходом к одежде. "Здесь каждая вещь отбираетсявручную, каждая вещь – особенная, бережно очищенная и помещенная в актуальныйконтекст", – сообщает она. Одежду для STROGO vintage отбирают в винтажныхмагазинах и секонд-хендах Берлина, Копенгагена, Стокгольма, Милана и Лондона.Магазин делаетосновной упор на эстетику 90-х и ранних 2000-х. Цены здесь такие же, как вобычном масс-маркете. Шелковая блузка с объемными рукавами из Милана стоит5 500 рублей, а элегантное платье из Стокгольма – 6 500 рублей. По мнению основательницы STROGOvintage, если вы нашли удобную вещь высокого качества, то цена не должна бытьпомехой. Покупая такую одежду, вы убиваете сразу двух зайцев: приобретаетеуникальную вещь, которую вы больше никогда и нигде не встретите, и в то жевремя даете ей вторую жизнь, выступаете за осознанное потребление.SVALKAсамый творческий магазинОрганизаторы магазина SVALKAутверждают, что дают ненужным вещам вторую жизнь. Вы можете привезти своюстарую одежду сами или заказать бесплатный вывоз. "Просто сгребите все, что вамне нужно, в одну большую кучу и позвоните нам – мы сами приедем и вывезем всесразу", – пишут сотрудники магазина на официальном сайте.Все полученные вещиобязательно проходят тщательный отбор: работники оставляют только ту одежду,которую еще можно носить в будущем. Некоторые испорченные вещи они могутпередать молодым российским дизайнерам для "спасения": одежду перекрашивают, апятна закрывают эклектичной вышивкой. Самое важное, что такая вещь будетабсолютно уникальной и привлечет внимание окружающих.На двух этажах можно найти любые товары: одежду, обувь, аксессуары, технику, книги,посуду и много других полезных мелочей для дома. Стоимость большинства вещей непревышает 500 рублей. также активно занимается филантропическойдеятельностью: около 70% чистой прибылиSVALKAнаправляет в благотворительныепроекты от имени людей, которые отдают им вещи.Приятным бонусом длявас станет живая страница в социальной сети "ВКонтакте". Здесь публикуютсяновости о предстоящих акциях, конкурсах, скидках, полезная информация по уходуза вещами, а также ссылки на статьи об осознанном потреблении. В группе иногдапоявляются интересные материалы о молодых дизайнерах, работающих наSVALKA.Charity Shopсамый добрый магазинСписок лучшихбыл бы неполным, если бы мы не написали про Charity Shop. Ежедневно все неравнодушные люди приносят сюда своюодежду, которой работники магазина обещают найти применение: обветшалыевещи направляют на переработку, хорошие – отдают нуждающимся, абрендовую одежду и винтаж выставляют на продажу.О ключевой миссииэтого проекта рассказала директор по маркетинговым коммуникациям НатальяКнязева. "Нам важно, чтобы наши и ваши прежде любимые вещи не становилисьмусором, а продолжали носиться или перерабатывались во что-то новое. Этоснижает нагрузку на экологию больших городов и помогает тем, кому нужнапомощь", – сообщила она.В Charity Shop платье Dolche & Gabbana обойдется вам в 7 400рублей, мужская рубашка Ralph Lauren – в 1 400 рублей, юбкаMassimo Dutti – в 1 900 рублей. Полученная прибыль идет на развитиебизнеса и благотворительность. В 2015 году сотрудники магазина основалисобственный благотворительный фонд "Второе дыхание", который оказывает помощьлюдям из социально незащищенных групп. Работники фонда не только бесплатноотдают вещи нуждающимся, но и трудоустраивают выпускников детских домов вмагазине.Секонд-хенд Charity Shop также является культурно-образовательным местом длявсех любителей моды. Здесь регулярно устраиваются полезные лекции и мастер-классы.Вас научат совмещать модные тенденции с индивидуальным стилем, правильноподбирать цвета для своего типа внешности, инвестировать в свой гардероб имногому другому.Ничего подобногосамый демократичный магазинСимволом"Ничего подобного" является полосатый слон. Сами создатели выбрали его потому, что, по их словам, в природе "ничего подобного не встретишь". Большинствотоваров были закуплены в Соединенных Штатах и принадлежат таким известнымамериканским брендам, как Levi’s, Wrangler, GAP, Nautica, Dockers, Timberland, Lee, DKNY, Nike, Banana Republic, Guess, Tommy Hilfiger и многим другим. Зимние вещи обычно привозят изГермании, Швеции, Голландии и Бельгии.Сотрудники хотятопровергнуть сложившиеся представления о магазинах, где продают подержанныетовары. "Мы попытались отойти от сложившегося стереотипа о секонд-хендах, какчего-то мрачного, прячущегося на задворках. В этом нам помогают и двапросторных зала, и современная фабрика предпродажной подготовки", – пишут онина официальном сайте.Цены здесь не оченьвысокие: на вы можете потратить в среднем от 500 до 2 000рублей. Многие вещи, привезенные из Америки, сохранились в очень хорошемсостоянии – пережили всего семь-десять стирок (то есть с износом 10-15%). Одежды здесь оченьмного, и потому вам точно придется провести в магазине больше часа в поисках настоящегосокровища. Если вы сомневаетесь, стоит ли совершать покупку, то персонал всегдаможет отложить выбранный вами товар на один день.Second-friend storeсамый универсальный магазинЗавершить подборкулучших мы бы хотели рассказом о комиссионном магазине Second-friend store, где вы можете найти одежду и аксессуары от элитныхбрендов типа Chanel, Burberry и Fendi и недорогих марок типа Stefanel, Fornarina и Marella. Здесь также встречаются работы молодых российскихдизайнеров. Наценка составляет около 40%, но зато у вас есть шанс купить одеждуизвестного бренда по цене вдвое меньше. Например, кожаную сумку от итальянскогобренда Bottega Veneta за 100 тысяч рублей вы можете приобрести всего за 50тысяч, а во время распродажи – за 27тысяч.Second-friendstore принимает ненужные вещи. Однако не вся одежда из вашего гардероба сможетпополнить ассортимент магазина. Работники секонд-хенда выбирают только те вещи,которые сохранились в безупречном (или почти) состоянии. Чтобы отдать своюодежду, вы должны пройти несложную процедуру –сфотографировать ее и прислать описание, заполнив форму на сайте. Лишь послетого как ваша заявка будет одобрена, вы сможете привезти вещь в магазин изаключить договор.Секонд-хенд имееточень удобный сайт, где все товары разбиты по категориям. Здесь регулярнопубликуются стильные лукбуки, которые обязательно вдохновят вас на созданиенового образа. Вы также можете подписаться на полезную рассылку и получатьновости о поступлении одежды от любимых брендов. Second-friend store – это городской секонд-хенд дизайнерской одежды,который не уступает по качеству и стилю крупнейшим российским модным маркетам.Интервью с Экспертом в области осознанного потребленияМы побеседовали свладельцем Second-friend store Анной Любан о том, как у нее возникла идея создатьтакой хороший проект, почему секонд-хенды лучше обычных магазинов и какизменилось отношение общества к первым.Как возникла идея создать проект?Идеявозникла в далеком 2011 году, задолго до всех кризисов, когда экономика былаеще достаточно стабильна. Гардеробы московских модниц были переполнены. Людитогда не думали о практичности и следовали модным тенденциям от сезона ксезону. Тогда и появилась идея, цель которой была дать вещам вторую жизнь,чтобы хорошие вещи, одетые один раз, не залеживались в гардеробах. Прошло почтивосемь лет, и сейчас мы меняем свое позиционирование. Мы уже принимаем активноеучастие в пропаганде разумного потребления и работаем над участием в проектах,поддерживающих sustainable fashion (то есть устойчивая или сознательная мода, когда дизайнерответственно подходит к производству вещи, заранее продумывает все этапы еежизни. – Здесь и далее прим. ред.) в части апсайклинга (вторичное использование).В чем, по Вашему мнению, преимущества покупки одежды всеконд-хенде?Главноепреимущество, я считаю, в цене. В секонд-хенде вы можете найти уникальную вещьза хорошую цену, намного дешевле, чем аналогичный товар может стоить в обычноммагазине. Также ассортимент намного шире: есть возможность примерять и купитьвещи как люксовых марок, так и вещи сегмента премиум и масс-маркет в одномместе.Изменилось ли сегодня отношение людей к секонд-хендам?Да, определенноизменилось, и все это благодаря таким проектам, как наш. Секонд-хенд уже все режеассоциируется с подвальным магазинчиком, где вещи продаются на вес. В Россиивсе чаще стали открываться новые ресейл-сторы, как их теперь называют, схорошей подборкой товара и позиционирующие себя как полноценный магазин. Этопозволяет покупателям проявлять лояльность к идее покупки одежды, обуви иаксессуаров на вторичном рынке.На этом список лучших столичныхмагазинов секонд-хендне заканчивается. В Москве все чаще открываются заслуживающие внимания маркеты, которые продают поддержанную одежду, а также активно распространяют среди своих покупателей идею осознанного потребления. Сегодня общество активно поддерживает развитие eco-friendly производства и вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем подобные магазины смогут сместить популярные масс-маркеты.