Один миллион рублей – в такую сумму оценил Анатолий Кашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой Андрей Малахов. Прямой эфир. Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Эксперты удивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы.

Один миллион рублей – в такую сумму оценил АнатолийКашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой "АндрейМалахов. Прямой эфир". Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Экспертыудивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы.Бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защитеделовой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он требует взыскать сВГТРК 1 миллион рублей.Как сообщили в суде, претензии Кашпировского вызвали высказыванияжурналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе "АндрейМалахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.Кашпировский утверждает, что Невзоров в той передаче назвалего жуликом, а Гурнов – мошенником. Истец подчеркивает, что программа былапоказана в записи – так что у ответчика была возможность "скорректироватьее содержимое". Кроме 1 миллиона рублей, которые должны компенсироватьнанесенный Кашпировскому моральный вред, истец требует признать высказыванияучастников программы "не соответствующими действительности".Выдержка у Анатолия Кашпировского, конечно, потрясающая -ждал целый год прежде, чем подать иск, отметил член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Довел Невзоров своими речами Малахова до цугундера.Мне может кто-то объяснить, почему на Андрее вечно так все сходится? Иногда мнедаже кажется, что в его отношении происходит какая-то спланированная кампаниятравли. Ну не он же один отвечает за все федеральное ТВ, а все шишки все равноприлетают ему. Словно из него кто-то решил нарочно сделать мальчика для битья.Как говорит один не очень популярный в народе ведущий: "Совпадение? Недумаю", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.Программа, о которой идет речь в иске Кашпировского, былапосвящена Аллану Чумаку, который называл себя целителем. Ранее АнатолийМихайлович подавал в суд на "Первый канал". Ему не понравился коллажв шоу "Вечерний Ургант", ущерб от которого был оценен в полмиллионарублей. Суд иск отклонил.