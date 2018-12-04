Один миллион рублей – в такую сумму оценил Анатолий
Кашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой Андрей
Малахов. Прямой эфир. Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Эксперты
удивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы.
Один миллион рублей – в такую сумму оценил Анатолий
Кашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой "Андрей
Малахов. Прямой эфир". Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Эксперты
удивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы.
Бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защите
деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он требует взыскать с
ВГТРК 1 миллион рублей.
Как сообщили в суде, претензии Кашпировского вызвали высказывания
журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе "Андрей
Малахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.
Кашпировский утверждает, что Невзоров в той передаче назвал
его жуликом, а Гурнов – мошенником. Истец подчеркивает, что программа была
показана в записи – так что у ответчика была возможность "скорректировать
ее содержимое". Кроме 1 миллиона рублей, которые должны компенсировать
нанесенный Кашпировскому моральный вред, истец требует признать высказывания
участников программы "не соответствующими действительности".
Выдержка у Анатолия Кашпировского, конечно, потрясающая -
ждал целый год прежде, чем подать иск, отметил член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Довел Невзоров своими речами Малахова до цугундера.
Мне может кто-то объяснить, почему на Андрее вечно так все сходится? Иногда мне
даже кажется, что в его отношении происходит какая-то спланированная кампания
травли. Ну не он же один отвечает за все федеральное ТВ, а все шишки все равно
прилетают ему. Словно из него кто-то решил нарочно сделать мальчика для битья.
Как говорит один не очень популярный в народе ведущий: "Совпадение? Не
думаю", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.
Программа, о которой идет речь в иске Кашпировского, была
посвящена Аллану Чумаку, который называл себя целителем. Ранее Анатолий
Михайлович подавал в суд на "Первый канал". Ему не понравился коллаж
в шоу "Вечерний Ургант", ущерб от которого был оценен в полмиллиона
рублей. Суд иск отклонил.