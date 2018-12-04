Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Лада Калина не заметила запрещающий сигнал светофора и выехала перекресток, где столкнулась с фургоном. В результате аварии пострадали двое детей, оба ребенка были доставлены в больницу.

Женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на перекресток, где попала в аварию – опубликовано видео ДТП, произошедшего вечером в минувший понедельник, 3 декабря, на пересечении улиц Красных Зорь и Рабфаковской в Иванове.Как пояснила 39-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля "Лада Калина", она просто не заметила красный свет и спокойно поехала дальше, даже не подозревая о совершенном ею нарушении правил дорожного движения.Через несколько секунд ее авто столкнулся с фургоном."В момент столкновения в легковом автомобиле находись двое детей – 9-летний мальчик и 11-леняя девочка. Оба находились в бустерах и были пристегнуты ремнями безопасности. Мальчик доставлен в больницу с переломом ключицы, девочка – с ушибом шеи", — рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.