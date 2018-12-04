Новая роль напомнила голливудской звезде Дженнифер Энистон о старых душевных травмах. Артистка с горечью вспоминает о прошлом.

Новая роль напомнила голливудской звезде Дженнифер Энистон остарых душевных травмах. Артистка с горечью вспоминает о прошлом.Совсем скоро на киноэкранах появится мелодрама "Пышка", вкоторой Энистон сыграла бывшую королеву красоты, чья дочь страдает от лишнеговеса. Отношения родительницы и девочки-подростка не складываются, поэтому последняярешается на отчаянный шаг – пойти по маминым стопам.Работа над рольюнетерпимой и высокомерной дамочки заставила Дженнифер вспомнить о мучительных отношенияхс собственной родительницей. Артистка и ее мать Нэнси Доу долгое время былизаклятыми врагами. Они не разговаривали в течение десяти лет."Мама была моделью и умела показать себя. Как выглядела она икак выглядела я... Что до меня, то я не стала образцовым ребенком, которого онахотела видеть... В работе над ролью было то, что хорошо резонировало со мной.Главная героиня просто хотела, чтобы ее заметили, а еще – чтобы ее любила мама, котораябыла слишком занята тем, что на самом деле не так уж важно", – цитирует знаменитость The Sunday Telegraph.В 1999 году Доу опубликовала мемуары "От матери и дочери кдрузьям", в которых выставила наследницу в неприглядном свете. Энистон была вбешенстве, она разорвала связь с родственницей. Через несколько лет Дженнифер и Нэнси помирились,однако теплыми их взаимоотношения так и не стали. В 2016 году мать Энистонскончалась.