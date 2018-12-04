Новая роль напомнила голливудской звезде Дженнифер Энистон о
старых душевных травмах. Артистка с горечью вспоминает о прошлом.
Новая роль напомнила голливудской звезде Дженнифер Энистон о
старых душевных травмах. Артистка с горечью вспоминает о прошлом.
Совсем скоро на киноэкранах появится мелодрама "Пышка", в
которой Энистон сыграла бывшую королеву красоты, чья дочь страдает от лишнего
веса. Отношения родительницы и девочки-подростка не складываются, поэтому последняя
решается на отчаянный шаг – пойти по маминым стопам.
Работа над ролью
нетерпимой и высокомерной дамочки заставила Дженнифер вспомнить о мучительных отношениях
с собственной родительницей. Артистка и ее мать Нэнси Доу долгое время были
заклятыми врагами. Они не разговаривали в течение десяти лет.
"Мама была моделью и умела показать себя. Как выглядела она и
как выглядела я... Что до меня, то я не стала образцовым ребенком, которого она
хотела видеть... В работе над ролью было то, что хорошо резонировало со мной.
Главная героиня просто хотела, чтобы ее заметили, а еще – чтобы ее любила мама, которая
была слишком занята тем, что на самом деле не так уж важно", – цитирует знаменитость The Sunday Telegraph.
В 1999 году Доу опубликовала мемуары "От матери и дочери к
друзьям", в которых выставила наследницу в неприглядном свете. Энистон была в
бешенстве, она разорвала связь с родственницей. Через несколько лет Дженнифер и Нэнси помирились,
однако теплыми их взаимоотношения так и не стали. В 2016 году мать Энистон
скончалась.