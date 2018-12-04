Единая Россия наградит маленьких героев нашего времени. Ребята, которые не спасовали перед лицом опасности и спасли чью-то жизнь, получат награды и ценные подарки.

"Единая Россия" наградит маленьких героев нашеговремени. Ребята, которые не спасовали перед лицом опасности и спасли чью-тожизнь, получат награды и ценные подарки.6 декабря в Москве пройдет Второй форум маленьких героев.Его организаторы – "Молодая гвардия" и патриотическая платформа "Единой России".В столицу приедут дети и подростков от 6 до 18 лет из более чем 50 российскихрегионов. Кто-то прославился тем, что спас человеческие жизни, другие достигли выдающихсярезультатов в различных сферах деятельности.Ребята получат общественные награды "Юный герой" за спасениечеловеческой жизни и "Герой нашего времени" за достижения в науке, культуре,искусстве и спорте.Одними из участников форума станут братья-погодки Любимовы.В июне этого года в Омске 12-летний Андрей и 11-летний Денис спасли из пожараженщину и двоих детей. Во время прогулки ребята увидели, что из частного дома валитгустой дым. Подойдя ближе, дети заметили в окне женщину с двухлетней девочкойна руках. Андрей и Денис выбили окно и помогли выбраться из охваченного огнемдома женщине с ребенком.Еще одним гостем форума станет житель города СпутникПензенской области. 13-летний Данил Нефедов вместе с отцом отдыхал на одном измноголюдных городских пляжей. Купаясь, Данил заметил, что плескавшийся рядомребенок внезапно исчез с поверхности воды. Юный герой нырнул и вытащил малыша на берег.В работе форума примут участие председатель патриотическойплатформы "Единой России" Дмитрий Саблин, секретарь генсовета партии,вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель координационногосовета "Молодой гвардии" Денис Давыдов.Дети смогут принять участие в квесте "Тайная школа юныхгероев": они станут спасителями мира от безразличия, серости и апатии. Ребятампредстоит собрать артефакты, символизирующие человеческие ценности: добро,любовь, ответственность, дружбу и патриотизм. Также на форуме пройдет презентациякниги "Тайная школа юных героев", которую написали 10-летний мальчик и его мамана основе историй героических поступков смелых подростков.