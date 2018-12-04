Единая Россия наградит маленьких героев нашего
времени. Ребята, которые не спасовали перед лицом опасности и спасли чью-то
жизнь, получат награды и ценные подарки.
"Единая Россия" наградит маленьких героев нашего
времени. Ребята, которые не спасовали перед лицом опасности и спасли чью-то
жизнь, получат награды и ценные подарки.
6 декабря в Москве пройдет Второй форум маленьких героев.
Его организаторы – "Молодая гвардия" и патриотическая платформа "Единой России".
В столицу приедут дети и подростков от 6 до 18 лет из более чем 50 российских
регионов. Кто-то прославился тем, что спас человеческие жизни, другие достигли выдающихся
результатов в различных сферах деятельности.
Ребята получат общественные награды "Юный герой" за спасение
человеческой жизни и "Герой нашего времени" за достижения в науке, культуре,
искусстве и спорте.
Одними из участников форума станут братья-погодки Любимовы.
В июне этого года в Омске 12-летний Андрей и 11-летний Денис спасли из пожара
женщину и двоих детей. Во время прогулки ребята увидели, что из частного дома валит
густой дым. Подойдя ближе, дети заметили в окне женщину с двухлетней девочкой
на руках. Андрей и Денис выбили окно и помогли выбраться из охваченного огнем
дома женщине с ребенком.
Еще одним гостем форума станет житель города Спутник
Пензенской области. 13-летний Данил Нефедов вместе с отцом отдыхал на одном из
многолюдных городских пляжей. Купаясь, Данил заметил, что плескавшийся рядом
ребенок внезапно исчез с поверхности воды. Юный герой нырнул и вытащил малыша на берег.
В работе форума примут участие председатель патриотической
платформы "Единой России" Дмитрий Саблин, секретарь генсовета партии,
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель координационного
совета "Молодой гвардии" Денис Давыдов.
Дети смогут принять участие в квесте "Тайная школа юных
героев": они станут спасителями мира от безразличия, серости и апатии. Ребятам
предстоит собрать артефакты, символизирующие человеческие ценности: добро,
любовь, ответственность, дружбу и патриотизм. Также на форуме пройдет презентация
книги "Тайная школа юных героев", которую написали 10-летний мальчик и его мама
на основе историй героических поступков смелых подростков.