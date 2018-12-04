04.12.2018

2018-12-04 19:20:42

Есть пострадавшие: в Курганской области произошло жуткое ДТП

Четыре человека стали жертвами аварии в Курганской области. В их числе два ребенка.



Известно, что в ДТП участвовали грузовой и легковой автомобили. О состоянии госпитализированных пока нет никакой информации, передает .