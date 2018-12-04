Обсуждение ситуации в Керченском проливе в студии программы 60 минут закончились инцидентом с украинским политологом Максимом Яли.

Обсуждение ситуации в Керченском проливе в студии программы "60 минут" закончились инцидентом с украинским политологом Максимом Яли.Обращаясь к ведущему, Максим Яли назвал его Афанасием. "По некоторым данным, кто-то вас называет Афанасием", — заявил он.Евгений Попов прервал дискуссию и тут же попросил украинского политолога покинуть студию программы.Максим Яли попытался оправдаться."Вы же назвали меня Игорем, — пояснил он. – Вот и я вас назвал другим именем".Однако Евгений Попов был непреклонен и настоял на том, чтобы украинский эксперт ушел из программы.После ухода Максима Яли дискуссия в студии "60 минут" продолжилась.