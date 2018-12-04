Авторы экономического журнала Forbes опубликовали список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Первое место занял 7-летний американец Райан с каналом Ryan ToysReview, заработавший за год около 22 миллионов долларов.

Авторы экономического журнала Forbes опубликовали список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Первое место занял 7-летний американец Райан с каналом Ryan ToysReview, заработавший за год около 22 миллионов долларов.Юный Райан снимает видеорецензии на игрушки, ему помогают в этом мама, папа и сестры-близняшки. У школьника 17,3 миллиона подписчиков.На второй позиции в рейтинге Forbes находится Джейк Пол. Он заработал на собственном канале Jake Paul, который читают 17,5 миллиона человек, 21,5 миллиона долларов.Джейк брат другого популярного блогера, Логана Пола, который находится на 10-й позиции с 14,5 миллионами долларов.Замыкают тройку лидеров авторы канала Dude Perfect, который делают пять человек, снимая различные трюки и эксперименты. Их читают 36 миллионов человек, а заработали мужчины около 20 миллионов долларов.Также в пятерку самых успешных YouTube-блогеров по версии Forbes вошли британский геймер Дэниел Миддлтон (20 миллионов подписчиков, 18,5 миллиона долларов) и швед Феликс Чельберг (PewDiePie), 72,5 миллиона подписчиков, 15,5 миллиона долларов.