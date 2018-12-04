Огромный
астероид приблизится к нашей планете 4 декабря. Его длина составляет около 37
метров.
Огромный
астероид приблизится к нашей планете 4 декабря. Его длина составляет около 37
метров.
Об опасности предупредило NASA. Небесное тело, получившее название Asteroid 2018 WD2, будет рядом с Землей в
вечерние часы.
По данным астрономов, астероид в четыре раза длиннее лондонского
двухэтажного автобуса и в шесть раз выше
среднего жирафа, передает Express.co.uk.
Прежние
столкновения астероидов с Землей показывают, что космические объекты длиной
порядка 20 метров могут быть чрезвычайно опасными. Пример тому – падение метеорита
в Челябинске.
Однако специалисты отмечают,
что только раз в несколько миллионов лет появляется объект, достаточно большой,
чтобы угрожать полному исчезновению цивилизации Земли. "Кратеры на нашей
планете, Луне и других небесных телах свидетельствует об этих явлениях", -
заявили в NASA.
Как правило, астероиды и метеориты сгорают при входе
в атмосферу, не нанося вреда Земле. Астероид WD2
потенциально опасен, но жизни на нашей планете угрожать не будет.
Также стало известно, что космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну. Изучать его планируют около года. Затем зонд возьмет образцы с его поверхности и вернется на Землю. Астероид считается потенциально опасным.