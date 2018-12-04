Огромный астероид приблизится к нашей планете 4 декабря. Его длина составляет около 37 метров.

Огромныйастероид приблизится к нашей планете 4 декабря. Его длина составляет около 37метров.Об опасности предупредило NASA. Небесное тело, получившее название Asteroid 2018 WD2, будет рядом с Землей ввечерние часы.По данным астрономов, астероид в четыре раза длиннее лондонскогодвухэтажного автобуса и в шесть раз вышесреднего жирафа, передает Express.co.uk.Прежниестолкновения астероидов с Землей показывают, что космические объекты длинойпорядка 20 метров могут быть чрезвычайно опасными. Пример тому – падение метеоритав Челябинске.Однако специалисты отмечают,что только раз в несколько миллионов лет появляется объект, достаточно большой,чтобы угрожать полному исчезновению цивилизации Земли. "Кратеры на нашейпланете, Луне и других небесных телах свидетельствует об этих явлениях", -заявили в NASA.Как правило, астероиды и метеориты сгорают при входев атмосферу, не нанося вреда Земле. Астероид WD2потенциально опасен, но жизни на нашей планете угрожать не будет.Также стало известно, что космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну. Изучать его планируют около года. Затем зонд возьмет образцы с его поверхности и вернется на Землю. Астероид считается потенциально опасным.