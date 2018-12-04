Началось знакомство у полицейских из других регионов с главной гордости Петровки, 38 - новым центром оперативного управления...

В рамках Всероссийского совещания-семинара с руководителями контрольно-ревизионных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, проходящего в период со 2 по 5 декабря 2018 года, у участников состоялось ознакомление с работой столичных полицейских и комплексом зданий ГУ МВД России по г. Москве.Началось знакомство у полицейских из других регионов с главной гордости Петровки, 38 - новым центром оперативного управления. Гостям рассказали о функциях и задачах, выполняемых сотрудниками в Ситуационном центре, и как работает система видеонаблюдения в общественных местах столицы. Также делегация посетила Инженерно-саперный центр, где сотрудники проинформировали о техническом оснащении подразделения.Далее столичные полицейские предложили коллегам начать знакомство с работой Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве, в том числе со службой «02». Здесь продемонстрировали, каким образом поступают сигналы от граждан и как осуществляется переадресация информации на наряды реагирования и координация их перемещения.Завершили встречу в музеях столичной полиции. Полицейским продемонстрировали музей Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве, а также музей истории Московского уголовного розыска, где гости узнали интересные факты о работе оперативников столицы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве