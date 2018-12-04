Живут без света. Жители поселка Сновицы Суздальского района уже не первый год страдают от постоянных отключений электроэнергии. Жить приходится в темноте и холоде, ведь практически в каждом доме поселка стоит котел, который не работает без электричества.

Живут без света. Жители поселка Сновицы Суздальского района уже не первый год страдают от постоянных отключений электроэнергии. Жить приходится в темноте и холоде, ведь практически в каждом доме поселка стоит котел, который не работает без электричества. Из-за постоянных скачков напряжения из строя выходит бытовая техника. Жители, считают, что проблема со светом связана с трансформатором, который уже давно работает на износ. Когда его ставили, в Сновицах количество домов было в разы меньше, а сейчас, по словам жителей, трансформатор просто не выдерживает такой большой нагрузки. Мы рассказывали об этой проблеме в Сновицах еще в декабре прошлого года. Тогда компания ВладимирЭнерго обещала, что оборудование на участке заменят и перебои с электроэнергией прекратятся. Но спустя год, жители рассказывают, что ситуация ни сколько не изменилась.Илья Пшеничный, житель ул. 5-я линия: "Практически каждый месяц происходит, даже летом, происходит. Скачки отключения, когда\\\\дождь, молния. Зимой происходит чаще, от перегрузки трансформатора, он не выдерживает существующих нагрузок".Когда ситуация со светом в поселке разрешится смотрите сегодня в эфире 6 канала в 19:00.