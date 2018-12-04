Уровень погодной опасности в Москве повышен до желтого из-за гололеда. По прогнозу синоптиков, скользко будет в основном на западе и северо-западе города. В ночь на среду в Москве подморозит до -4.

Уровень погодной опасности в Москве повышен до желтого из-за гололеда. Предупреждение действует с 21:00 4 декабря до 21:00 5 декабря.Как рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре, на столицу с запада надвигается теплый атмосферный фронт. Из-за этого возможно образование гололеда. По прогнозу синоптиков, скользко будет в основном на западе и северо-западе города.Температура воздуха в ночь на среду в Москве составит минус 4 градуса, по области – до минус семи градусов. Пройдет небольшой снег. Днем в среду температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.Тем временем на Сибирь надвигаются аномальные морозы, температура может опуститься ниже минус 40.