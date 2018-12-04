Между Госдумой и Европарламентом будет создана неформальная рабочая группа. С таким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на встрече с депутатом Европейского парламента, зампредом группы Европа свободы и прямой демократии Роландасом Паксасом. Перспективы сотрудничества и расширения диалога законодатели обсудили во вторник, 4 декабря, в стенах Госдумы.

МеждуГосдумой и Европарламентом будет создана неформальная рабочая группа. Стаким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин навстрече с депутатом Европейского парламента, зампредом группы "Европасвободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом. Перспективысотрудничества и расширения диалога законодатели обсудили во вторник, 4декабря, в стенах Госдумы.Неформальнаярабочая группа с депутатами Европарламента, отметил Вячеслав Володин,может стать первым шагом на пути укрепления отношений законодателейРоссии и Европы. "Со стороны Европарламента вы могли бы определить, ктоподдерживает первый шаг, с которого начинается дорога, давайте подумаемоб этом, возможно, у нас получится", – обратился спикер Госдумы к своемуколлеге.Паксасподдержал предложение Володина и отметил актуальность такого шага. "Этопредложение мне нравится, оно своевременно, уверен, что такая группасоздастся", – сказал европейский парламентарий.Пословам председателя Госдумы, со стороны России в состав неформальнойрабочей группы войдет в том числе вице-спикер Петр Толстой, которыйотвечает за взаимодействие с парламентскими структурами Совета Европы."Он хорошо знает ситуацию и будет делать все возможное, чтобы междунашими странами выстраивались дружественные отношения", – добавилВолодин.Председательнижней палаты призвал государства Европы слышать друг друга. Впротивном случае, предупредил спикер, на континенте могут усилитьсясепаратистские настроения. "Если брать наши надпарламентскиеструктуры, они не позволяют участвовать в них и представлять интересысвоих граждан, интересы национальных парламентов. Я говорю о той же ПАСЕ(Парламентская ассамблея Совета Европы (Прим. ред.)", – отметилзаконодатель.Володин также указал на отсутствие диалога в Европарламенте."Нужен диалог, и этот диалог все здравые политические силы должны вестипостоянно, несмотря на то, как мы относимся к тем или иным решениям", -сказал председатель нижней палаты. "Звоночком" для общего европейскогодома спикер назвал выход Великобритании из Евросоюза.Законодательособо отметил действия нынешних украинских властей, которыедестабилизируют обстановку на континенте. Володин посетовал, чтопровокации президента НезалежнойПетра Порошенко остаются без внимания ПАСЕ, Парламентской ассамблеиОБСЕ, Европарламента. "Порошенко, введя военное положение, поставил мирна грань войны. Он сделал это с целью сохранения личной власти", -сказал спикер Госдумы. Кроме того, Володин еще раз подчеркнулбездоказательность обвинений в адрес России по делу Скрипалей.Напомним,кризис в отношениях между Россией и Парламентской ассамблеей СоветаЕвропы (ПАСЕ) длится более четырех лет. Вячеслав Володин не исключил,что Москва может выйти из организации в случае, если она продолжитущемлять права национальных делегаций.Впрочем,Парламентская ассамблея Совета Европы – не единственная площадка дляобщения законодателей разных стран. Хорошей альтернативой ПАСЕпредседатель нижней палаты назвал Совещание спикеров парламентовЕвразии. В 2018 году на мероприятии собралось в два раза большеделегаций, чем в прошлом году.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.