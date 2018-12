Авторы британского издания Guardian опубликовали список 100 лучших песен 2018 года. В составлении рейтинга участвовали 50 музыкальных критиков.

Авторы британского издания Guardian опубликовали список 100 лучших песен 2018 года. В составлении рейтинга участвовали 50 музыкальных критиков.Первая двадцатка лидеров выглядит следующим образом:20. Rolling Blackouts Coastal Fever – "Mainland";19. Drake – "In My Feelings";18. Kacey Musgraves – "High Horse";17. Rosalía – "Malamente";16. DJ Koze – "Pick Up";15. Lizzo – "Boys";14. Troye Sivan – "My My My!";13. Unknown T – "Homerton B";12. Christine and the Queens – "Doesn’t Matter";11. Peggy Gou – "It Makes You Forget (Itgehane";10. The 1975 – "Love It if We Made It";9. Cardi B – "I Like It";8. Robyn – "Missing U";7. Let’s Eat Grandma – "Hot Pink";6. Ariana Grande – "Thank U, Next";5. Christine and the Queens – "Girlfriend";4. Robyn – "Honey";3. Ariana Grande – "No Tears Left to Cry";2. Janelle Monáe – "Make Me Feel";1. Childish Gambino – "This Is America".Послушать все 100 лучших треков по версии Guardian можно в опубликованном ниже плейлисте: