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<a href="http://33live.ru/novosti/04-12-2018-kak-podnyat-v-tri-raza-bolshe-sebya.html" target="_blank">Как поднять в три раза больше себя</a> - Внесли свой вклад в победу. Во Владимир возвратились Мария Забелина и Екатерина Назарова. В составе российской сборной они участвовали в Чемпионате Европе по пауэрлифтингу. Какие результаты продемонстрировали студентки 1-го курса ВлГУ и о чём мечтает девушка, способная поднять в три раза больше собственного веса, узнал Александр Инин.