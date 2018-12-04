Российский керлингист Александр Крушельницкий дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года. Ранее Александр был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане, завоеванной в паре с Анастасией Брызгаловой.

Российский керлингист Александр Крушельницкий дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года. Ранее Александр был лишен бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане, завоеванной в паре с Анастасией Брызгаловой.Во время Олимпийских игр в допинг-пробе Крушельницкого был найден мельдоний, входящий в число запрещенных препаратов. Сам спортсмен отрицал применение мельдония, но Крушельницкий и Брызгалова были лишены медали, а их результат аннулирован.Всемирная федерация керлинга предлагала дисквалифицировать спортсмена на два года, но ВАДА сочло это наказание мягким и настояло на четырех годах дисквалификации. CAS поддержал это решение.