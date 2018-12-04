Искусство для школьников и педагогов. В 49 школе Владимира открылась выставка знаменитого художника Виктора Шамаева. На ней представлены десятки работ разных лет. Среди них графические, масляные и знаменитые акварельные картины мастера. Творчество художника известно в нашей стране и за рубежом.

Искусство для школьников и педагогов. В 49 школе Владимира открылась выставка знаменитого художника Виктора Шамаева. На ней представлены десятки работ разных лет. Среди них графические, масляные и знаменитые акварельные картины мастера. Творчество художника известно в нашей стране и за рубежом. В Германии Виктора Шамаева даже назвали "гроссмейстером акварели". Чтобы современное поколение тоже приобщалось к высокому искусству, в этом году работы художника выставляются в разных школах города. Пообщаться с мастером и увидеть его картины сейчас могут ученики 5 образовательных учреждений. Одновременно в школах размещено более 200 картин. Экспозиции задуманы, как передвижные выставки, которые периодически сменяют друг друга и переезжают из школы в школу. Главная задача проекта не только познакомить ребят с работами владимирских "классиков", но и вдохновить на творчество.