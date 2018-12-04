Американские социологи выяснили, когда мужья и жены перестают постоянно спорить и ругаться по пустякам. Это происходит лишь через несколько десятилетий совместной жизни.

Американские социологи выяснили, когда мужьяи жены перестают постоянно спорить и ругаться по пустякам. Этопроисходит лишь через несколько десятилетий совместной жизни.Изучение даннойпроблемы занялись специалисты университета Калифорнии в Беркли (США).Они выяснили, что только через долгие годы ссоры замещает юмор и пониманиеТакже исследователиотметили, что семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше,чем одинокие пожилые люди, передает журнал Emotion. При этом, по их словам, сегодня каждая втораяпара супругов расходится в первые два года совместной жизни из-заскандалов.Социологи на протяжение 13 лет наблюдали за поведением почти сотниустоявшихся семейных пар, которые жили вместе от 15 до 35 лет. Исследованияраскрыли интересныйфеномен.одной стороны, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциями агрессивной манере ведения споров. С другой стороны, это было абсолютноне присуще для супругов, проживших друг с другом более двух десятковлет.Кроме того, поведениеодних и тех же пар похожим образом менялось с течением времени. Остротаконфликтов ослабевала, а количество позитивных эмоций и довольство жизнью черезгоды росло.