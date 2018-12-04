Американские социологи выяснили, когда мужья
и жены перестают постоянно спорить и ругаться по пустякам. Это
происходит лишь через несколько десятилетий совместной жизни.
Американские социологи выяснили, когда мужья
и жены перестают постоянно спорить и ругаться по пустякам. Это
происходит лишь через несколько десятилетий совместной жизни.
Изучение данной
проблемы занялись специалисты университета Калифорнии в Беркли (США).
Они выяснили, что только через долгие годы ссоры замещает юмор и понимание
Также исследователи
отметили, что семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше,
чем одинокие пожилые люди, передает журнал Emotion. При этом, по их словам, сегодня каждая вторая
пара супругов расходится в первые два года совместной жизни из-за
скандалов.
Социологи на протяжение 13 лет наблюдали за поведением почти сотни
устоявшихся семейных пар, которые жили вместе от 15 до 35 лет. Исследования
раскрыли интересный
феномен.
С
одной стороны, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям
и агрессивной манере ведения споров. С другой стороны, это было абсолютно
не присуще для супругов, проживших друг с другом более двух десятков
лет.
Кроме того, поведение
одних и тех же пар похожим образом менялось с течением времени. Острота
конфликтов ослабевала, а количество позитивных эмоций и довольство жизнью через
годы росло.