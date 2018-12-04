Три поддельных пробирных клейма изъяли дома у сотрудника православной ювелирной мастерской в Костроме. Рабочее место подозреваемого сняли на видео.

Три поддельных пробирных клейма изъяли дома у сотрудника православной ювелирной мастерской в Костроме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Рабочее место подозреваемого сняли на видео.По предварительной версии, ювелир брал работу на дом, где у него была собственная мастерская, но ставил собственные оттиски, в точности имитирующие настоящие. Выявить поддельные клеймы удалось только с помощью экспертизы.В домашних условиях мужчина с помощью 29 именников и двух матриц создал и продал ювелирных украшений из серебра и золота на сумму свыше 8 миллионов рублей. Сколько из них осели в его кармане, не уточняется.По статье "Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм" подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.