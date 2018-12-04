Подделку заметили продавцы одного из магазинов

Подделку заметили продавцы одного из магазиновВ начале декабря этого года в дежурную часть полиции в Коврове сообщили о неприятной находке – фальшивую купюру обнаружили сотрудники одного из магазинов.Правоохранители установили личность подозреваемого в сбыте поддельных денег. Им оказался 19-летний молодой человек. Парень во всем признался.Злоумышленник, используя принтер, принадлежащий его знакомым, печатал фальшивые купюры номиналом в 2 тысячи рублей и расплачивался ими в кафе и магазинах.В отношении ковровчанина возбуждены уголовные дела за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег. Расследование продолжается.Для справки:В этом году во Владимирской области из незаконного оборота изъяли 305 поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей, 83 – 1000 рублей, 6 – 500 рублей и всего 5 купюр номиналом 2000 рублей.К уголовной ответственности привлечено 5 лиц.