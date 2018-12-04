Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков прояснил судьбу украинского маршрута после запуска газопровода Северный поток – 2 в обход
Незалежной. По его словам, доставка голубого топлива через Украину может
продолжиться.
Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков прояснил судьбу украинского маршрута после запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход
Незалежной. По его словам, доставка голубого топлива через Украину может
продолжиться.
Представитель
Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее
заявлял, что о прекращении транзита через украинскую территорию после
запуска второго "потока" речи не идет. "Собственно, этот транзит – он
будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", -
пояснил Песков.
Строительство
"Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пойдет в
обход Украины – по дну Балтийского моря в Европу. Линия пройдет в
территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.
Строительные работы планируется завершить в конце 2019 года, начало
эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.
Украинские власти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. Запуск газопровода и сокращение объемов транзита через Незалежную
приведет к серьезным потерям для бюджета страны: по подсчетам
экспертов, Украины не досчитается 10% поступлений. Это те деньги,
которые Москва платит Киеву за транзит голубого топлива в Евросоюз. Для
находящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики это
будет серьезным ударом.
После
государственного переворота 2014 года на Украине и прихода к власти
антироссийски настроенных политиков Москва активизировала работы по
созданию альтернативных маршрутов доставки газа. Помимо "Северного
потока – 2", Россия ведет строительство газопровода "Турецкий поток". Он
пройдет по дну Черного моря, достигнет территории Турции, а затем
продолжится на Балканах.
В ноябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип
Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морской
части "Турецкого потока". Полностью газопровод будет построен в
следующем году. После запуска транзит голубого топлива через Незалежную сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, полагают аналитики.