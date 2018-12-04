Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил судьбу украинского маршрута после запуска газопровода Северный поток – 2 в обход Незалежной. По его словам, доставка голубого топлива через Украину может продолжиться.

Пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков прояснил судьбу украинского маршрута после запуска газопровода "Северный поток – 2" в обходНезалежной. По его словам, доставка голубого топлива через Украину можетпродолжиться.ПредставительКремля напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранеезаявлял, что о прекращении транзита через украинскую территорию послезапуска второго "потока" речи не идет. "Собственно, этот транзит – онбудет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", -пояснил Песков.Строительство"Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пойдет вобход Украины – по дну Балтийского моря в Европу. Линия пройдет втерриториальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.Строительные работы планируется завершить в конце 2019 года, началоэксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.Украинские власти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. Запуск газопровода и сокращение объемов транзита через Незалежнуюприведет к серьезным потерям для бюджета страны: по подсчетамэкспертов, Украины не досчитается 10% поступлений. Это те деньги,которые Москва платит Киеву за транзит голубого топлива в Евросоюз. Длянаходящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики этобудет серьезным ударом.Послегосударственного переворота 2014 года на Украине и прихода к властиантироссийски настроенных политиков Москва активизировала работы посозданию альтернативных маршрутов доставки газа. Помимо "Северногопотока – 2", Россия ведет строительство газопровода "Турецкий поток". Онпройдет по дну Черного моря, достигнет территории Турции, а затемпродолжится на Балканах.В ноябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп ТайипЭрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морскойчасти "Турецкого потока". Полностью газопровод будет построен вследующем году. После запуска транзит голубого топлива через Незалежную сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, полагают аналитики.