Крестный ход по центру города. Его приурочат к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. 5-го декабря с 15-ти до 16-ти часов будет ограничено движение всех видов транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской - от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Крестный ход по центру города. Его приурочат к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. 5-го декабря с 15-ти до 16-ти часов будет ограничено движение всех видов транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской - от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Крестный ход организует владимирская Епархия. Во время его проведения предусмотрены маршруты объезда по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе.