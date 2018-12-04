Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета и был снят с рейса Стамбул—Москва лоукостера Победа за то, что курил в туалете, нецензурно выражался, показывал, как правильно курить его научила бывшая жена-стюардесса, и кричал, что он — звезда, и в России ему ничего не будет.

Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета. На сей раз его сняли с рейса Стамбул—Москва лоукостера "Победа".Панин, несмотря на личные предупреждения бортпроводников, дважды покурил в туалете самолета, сообщили ТАСС в авиакомпании.При этом актер кричал пассажирам, что его бывшая жена была стюардессой и научила его "правильно" курить, закрывая детектор дыма салфеткой.Кроме того, Панин несколько раз обругал нецензурными словами бортпроводников, распивал спиртные напитки, требовал принести ему авторучку, чтобы раздавать автографы и кричал, что он — "звезда" и "в России ему ничего не будет".При этом позже своей вины актер отрицать не стал и даже попросил, чтобы его забрали сотрудники полиции.Авиакомпания намерена взыскать с Панина все вынужденно понесенные расходы, в том числе — за санитарную обработку самолета.В августе актер устроил дебош в самолете, вылетавшем из Симферополя в Москву, из-за чего рейс был задержан почти на два часа.Правда, позже сам Панин сказал, что дебош не устраивал, а сошел с борта самолета перед вылетом, чтобы показать дочери Симферополь.