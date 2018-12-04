Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на семилетии дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Знаменитость и ее наследница отлично провели время.

Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями насемилетии дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Знаменитость и ее наследницаотлично провели время.Ани и София знатно повеселились – весь вечер гостейразвлекала команда аниматоров, переодетых в героев из книг писательницы ДжоанРоулинг. Лорак и ее наследница с удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдализа химическими опытами, а в конце произвели фурор на бумажной дискотеке.В личном микроблоге Ани опубликовала фотоотчет с роскошноготоржества в стиле фантастической истории о юном волшебнике "Гарри Поттере". Певицапримерила распределяющую шляпу и получила в подарок необычную волшебнуюпалочку."Приятно было очутиться в сказке на дне рожденияАллы-Виктории. Пусть маленькая принцесса будет счастлива! Спасибо крестный ФИЛИППза чудесный праздник (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", – поблагодарила она Киркорова за гостеприимство.Ответ поп-короля не заставил себя ждать. "Спасибо дорогая,что пришли! Надеюсь понравилось!!" – отметил он."Какие у всех шикарныеобразы", "Фотки огонь. Какие же вы все красивые и волшебные, один восторг", "Каролишты волшебная", "Каролина, шляпа Вам идеально подошла! Волшебство…", "Какиекрасивые. Любимые наши принцессы. Очень рада, что вы провели прекрасно время.Желаю побольше праздников и радости! Теплого вечера", "Какая вы милая в этомколпаке", – писали восхищенные поклонники в комментариях.