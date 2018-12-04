Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на
семилетии дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Знаменитость и ее наследница
отлично провели время.
Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на
семилетии дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Знаменитость и ее наследница
отлично провели время.
Ани и София знатно повеселились – весь вечер гостей
развлекала команда аниматоров, переодетых в героев из книг писательницы Джоан
Роулинг. Лорак и ее наследница с удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали
за химическими опытами, а в конце произвели фурор на бумажной дискотеке.
В личном микроблоге Ани опубликовала фотоотчет с роскошного
торжества в стиле фантастической истории о юном волшебнике "Гарри Поттере". Певица
примерила распределяющую шляпу и получила в подарок необычную волшебную
палочку.
"Приятно было очутиться в сказке на дне рождения
Аллы-Виктории. Пусть маленькая принцесса будет счастлива! Спасибо крестный ФИЛИПП
за чудесный праздник (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – поблагодарила она Киркорова за гостеприимство.
Ответ поп-короля не заставил себя ждать. "Спасибо дорогая,
что пришли! Надеюсь понравилось!!" – отметил он.
"Какие у всех шикарные
образы", "Фотки огонь. Какие же вы все красивые и волшебные, один восторг", "Каролиш
ты волшебная", "Каролина, шляпа Вам идеально подошла! Волшебство…", "Какие
красивые. Любимые наши принцессы. Очень рада, что вы провели прекрасно время.
Желаю побольше праздников и радости! Теплого вечера", "Какая вы милая в этом
колпаке", – писали восхищенные поклонники в комментариях.