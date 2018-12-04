В Париже завершилась церемония вручения Золотого мяча – награды лучшему футболисту 2018 года по версии журнала France Football. Победителем в главной номинации стал полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

В Париже завершилась церемония вручения "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту 2018 года по версии журнала France Football. Победителем в главной номинации стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.В голосовании принимали участие журналисты из разных стран мира. Модрич набрал 753 очка. Второе место занял португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (476 голосов). Третьим стал французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн (414). Форвард "Барселоны" Лионель занял пятое место и впервые с 2006 года не попал в тройку финалистов.Напомним, в прошлом сезоне Модрич в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а на чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала.Ранее в 2018 году Модрич был признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).