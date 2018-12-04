Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как известно, политик многовекторный. То делает заявления о братстве с Россией, то заигрывает с Западом. В интервью телеканалу Россия 24 лидер соседней республики признался, что Минск поставляет в Соединенные Штаты продукцию машиностроительных предприятий и сотрудничает с американцами в IT-сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как известно, политик многовекторный.То делает заявления о братстве с Россией, то заигрывает с Западом. Винтервью телеканалу "Россия 24" лидер соседней республики признался, чтоМинск поставляет в Соединенные Штаты продукцию машиностроительныхпредприятий и сотрудничает с американцами в IT-сфере.Пословам Лукашенко, США покупают белорусскую технику "с удовольствием"."Потому что помнят наши МТЗ-50 (марка тракторов. – Прим. ред.)", -пояснил глава государства. Он уточнил, что американцам нравитсясоотношение цены и качества.Несмотряна критику Запада, отношения с ним у Лукашенко последние несколько летидут в гору. Эксперты утверждают, что это связано с ролью, которуюбелорусский лидер пытается играть в минском процессе по урегулированиюситуации в Донбассе.Большой резонанс вызвал недавний визит в Минск представителя Госдепартамента США Аарона УэссаМитчелла. В беседе с американским дипломатом Лукашенко заявил, чтовозлагает особые надежды на развитие отношений Минска и Вашингтона.Особеннопоказательны слова белорусского лидера о том, что Минск станет "самымнадежным и честным партнером Вашингтона". А далее Лукашенко изрек совсемнедвусмысленное: "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вампообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".то же время белорусский лидер все чаще выступает с критическимизамечаниями в адрес России. Помимо прочего, Лукашенко выразилнедовольство таможенными тарифами в рамках Евразийского экономическогосоюза, большую часть от которых получает Москва.Навстрече с руководителями стран – членов ЕАЭС Лукашенко отказалсяпродлевать действующие нормативы. По его мнению, они ставят Минск внеравные условия по отношению к другим членам Евразийского союза.Поэтому, уверен Лукашенко, нормативы нужно пересмотреть. Не исключено,что Батька провоцирует очередной кризис в отношениях с Москвой.