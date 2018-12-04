Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как известно, политик многовекторный.
То делает заявления о братстве с Россией, то заигрывает с Западом. В
интервью телеканалу Россия 24 лидер соседней республики признался, что
Минск поставляет в Соединенные Штаты продукцию машиностроительных
предприятий и сотрудничает с американцами в IT-сфере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как известно, политик многовекторный.
То делает заявления о братстве с Россией, то заигрывает с Западом. В
интервью телеканалу "Россия 24" лидер соседней республики признался, что
Минск поставляет в Соединенные Штаты продукцию машиностроительных
предприятий и сотрудничает с американцами в IT-сфере.
По
словам Лукашенко, США покупают белорусскую технику "с удовольствием".
"Потому что помнят наши МТЗ-50 (марка тракторов. – Прим. ред.)", -
пояснил глава государства. Он уточнил, что американцам нравится
соотношение цены и качества.
Несмотря
на критику Запада, отношения с ним у Лукашенко последние несколько лет
идут в гору. Эксперты утверждают, что это связано с ролью, которую
белорусский лидер пытается играть в минском процессе по урегулированию
ситуации в Донбассе.
Большой резонанс вызвал недавний визит в Минск представителя Госдепартамента США Аарона Уэсса
Митчелла. В беседе с американским дипломатом Лукашенко заявил, что
возлагает особые надежды на развитие отношений Минска и Вашингтона.
Особенно
показательны слова белорусского лидера о том, что Минск станет "самым
надежным и честным партнером Вашингтона". А далее Лукашенко изрек совсем
недвусмысленное: "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам
пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".
В
то же время белорусский лидер все чаще выступает с критическими
замечаниями в адрес России. Помимо прочего, Лукашенко выразил
недовольство таможенными тарифами в рамках Евразийского экономического
союза, большую часть от которых получает Москва.
На
встрече с руководителями стран – членов ЕАЭС Лукашенко отказался
продлевать действующие нормативы. По его мнению, они ставят Минск в
неравные условия по отношению к другим членам Евразийского союза.
Поэтому, уверен Лукашенко, нормативы нужно пересмотреть. Не исключено,
что Батька провоцирует очередной кризис в отношениях с Москвой.