Руководство гостиничной сети Marriott пообещало выплатить компенсации 500 миллионам клиентов, чьи данные утекли из базы отелей в руки хакеров. Представители гостиниц говорят, что возместят постояльцам расходы на получение новых паспортов.

Руководство гостиничной сети Marriott пообещало выплатить компенсации 500 миллионам клиентов, чьи данные утекли из базы отелей в руки хакеров. Представители гостиниц говорят, что возместят постояльцам расходы на получение новых паспортов, сообщает Market Watch.Утечка, в результате которых данные миллионов человек оказались в руках злоумышленников, произошла в конце ноября. Сбой произошел в системе бронирования Starwood, с которой работали представители Marriott.Хакеры получили личные данные клиентов отелей, включая номера их паспортов, телефонов, а также адреса электронной почты.Представители Marriott сделали специальный сайт и открыли кол-центр для пострадавших от утечки данных. Также об инциденте сообщили в полицию.После того, как сообщения об утечке попали в СМИ, информации акции Marriott за сутки подешевели на 5,6 процента.Выручка сети гостиниц в 2017 году превысила 22 миллиарда долларов.