Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу Инны Якубовской, матери адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного как генерал Дима.

Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу Инны Якубовской, матери адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного как "генерал Дима".Как передает РИА Новости, мать Якубовского желает оспорить решения нижестоящих судов, которые отказались считать ее кредитором сына.В 2016 году Якубовский, против которого в данное время идет начальная процедура банкротства — реструктуризация долгов, взял в "Газпромбанке" кредит на сумму 50 миллионов евро. Залогом стал земельный участок почти в 150 соток в Барвихе с двумя жилыми домами и другими постройками. Заем Якубовский должен был выплатить до 25 мая 2018 года.До 2009 года участок в Барвихе принадлежал ему, но затем в результате череды сделок, им стала владеть его мать. А соответственно, к ней перешли права и обязанности залогодателя и поручителя.В свою очередь "Газпромбанк" переуступил права требования по кредиту компании "Би Бренд". Долг составлял уже 40 миллионов евро. Усадьбу на Рублевке Инна Якубовская передала кредитору, исполнив тем самым обязательства за сына, и подала заявление о включении 2,8 миллиарда рублей (эквивалент 40 миллионов евро) в реестр требований кредиторов сына.Суды трех инстанций отказали в этом женщине, так как посчитали, что переход имения в другие руки является лишь прикрытием сделки по погашению Якубовским его задолженности, а это умаляет права независимых кредиторов.Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, отметился громкими скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности, с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.В 90-е годы предприниматель был судим по обвинению в краже книг из Российской национальной библиотеки в Петербурге. Находясь в СИЗО "Кресты", был привлечен еще и к уголовной ответственности за избиение сокамерника. Отбывал наказание в специальной зоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Освободился в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката Якубовский представлял интересы небезызвестного бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.