Министерство обороны США отказывается прояснить детали найма переводчиков с украинского языка. Главной причиной для найма новых сотрудников стало обеспечение секретных чрезвычайных операций в поддержку Вооруженных сил США на Украине.

Министерство обороны США отказывается прояснить детали найма переводчиков с украинского языка.Сообщение о приеме на работу специалистов со знанием украинского языка распространила американская компания Mission Essential. Главной причиной для найма новых сотрудников стало обеспечение "секретных чрезвычайных операций в поддержку Вооруженных сил США на Украине".Прием на работу специалистов, владеющих украинским языком, будет идти до конца августа 2019 года.Одним из основных требований к претендентам на вакансию стала "способность в случае необходимости взаимодействовать с местным населением без привлечения внимания", а также готовность "служить в случае необходимости в зоне боевых действий". Кроме того, у желающих получить работу должно быть гражданство США.Пентагон отказался пояснить корреспонденту ТАСС, почему в объявлении речь идет о зоне боевых действий на Украине. Официальный представитель военного ведомства порекомендовал обратиться за разъяснениями в компанию, которая и разместила объявление о найме на работу.